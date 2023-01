Pour le second épisode de la troisième saison d’Emily in Paris, Lily Collins a eu le plaisir de pousser la chansonnette. En effet, son personnage interprète Alfie, la chanson de 1966 de Dionne Warwick, en l’honneur de son petit ami justement prénommé Alfie. Une performance qui n’est pas sans impressionner le personnage de Mindy, la meilleure amie de l’héroïne incarnée par Ashley Park qui se trouve être chanteuse aussi bien dans la série que dans la vie.









C’est donc à elle que Lily Collins a fait appel pour préparer la scène en lui demandant de donner son avis sur des essais enregistrés dans sa salle de bains. Et Ashley Park a été tout bonnement bluffée ! Du coup, elle n’avait qu’un seul conseil à lui donner : « Lâche-toi et sois toi-même ! » Une expérience concluante qui a donné envie à Lily Collins d’exploiter sa voix plus souvent.

Lily Collins a de qui tenir

« J’ai toujours eu envie d’être en mesure de chanter plus souvent en tant qu’actrice », a confié Lily Collins lors d’un entretien accordé à E! News. « Mais il fallait que ce soit justifié par le personnage et que ça fasse sens avec ses motivations. C’est quelque chose qu’on m’a proposé, et j’étais évidemment nerveuse. »

Mais il faut dire que Lily Collins ne partait pas vraiment de zéro avec le chant puisqu’elle n’est autre que la fille de Phil Collins. Malheureusement, l’actrice ne dit pas si son père a eu le plaisir de l’entendre chanter !