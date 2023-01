Pourquoi l’année du roi Charles III s’annonce compliquée

2023 ne va pas être de tout repos pour Charles III. En effet, les premiers mois du règne du souverain britannique vont être marqués par d’importantes célébrations officielles, mais aussi par la gestion de la crise que continuent de provoquer les révélations du prince Harry sur la famille royale.









Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné à l’abbaye de Westminster. Un passage obligé pour le monarque mais qui soulève déjà des polémiques. En effet, cette cérémonie est l’occasion pour certains de faire remonter les moments les plus sombres de l’existence du roi, puisque jamais l’Eglise anglicane n’a couronné un homme divorcé et ayant reconnu publiquement son adultère comme le souligne le Guardian. Mais faut-il rappeler que l’Eglise d’Angleterre est née du conflit entre le Pape et Henri VIII concernant les mœurs pour le moins hautes en couleur de ce dernier ?

Des cérémonies coûteuses

De manière bien plus prosaïque, ce sont avant tout les coûts colossaux de l’événement, notamment en matière de sécurité, qui risquent de provoquer la grogne des Britanniques en ces temps si difficiles. D’autant plus que le couronnement sera suivi du Trooping the Colours un mois plus tard, une parade militaire venant marquer l’anniversaire du souverain et qui, bien évidemment, ne sera pas gratuite pour le contribuable.

Mais d’ici là, Charles III devra déjà faire face aux polémiques que ne manquera pas de soulever l’autobiographie du prince Harry qui paraît lundi, quelques semaines après la diffusion du documentaire Netflix choc Harry & Meghan. Une chose est sûre, la réconciliation n’est pas pour cette année !