Noah Schnapp a fait son coming-out gay sur TikTok jeudi. L’acteur américain, révélé par la série Stranger Things dont il incarne l’un des héros principaux, a posté une vidéo où il fait un playback sur une déclaration de la tiktokeuse@princessazula devenue un mème.

A savoir : « Vous savez ce que cela n’a jamais été ? Très important. Cela n’a jamais été quelque chose d’important - et, honnêtement, ce ne sera jamais très important. Jamais. » ( « You know what it never was ? That serious. It was never that serious – and, quite frankly, will never be that serious. Never. »)

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs du réseau social ont repris à leur compte ces propos pour évoquer des mésaventures personnelles (une rupture sentimentale, une crise d’angoisse…) et les relativiser ou, au contraire, comme une antiphrase afin de signifier que, au contraire, ce qui leur est arrivé était « important ».





Noah Schnapp comes out as gay in new TikTok. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/b8hT6VDyqD — Pop Crave (@PopCrave) January 5, 2023



« Quand j’ai enfin dit à mes proches que j’étais gay… »

Sur sa vidéo, Noah Schnapp précise le contexte, qui donne tout son sens à son post : « Quand j’ai enfin dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après être resté dans le placard, effrayé d’en sortir, pendant dix-huit ans et que tout ce qu’ils ont répondu c’est : "on sait". »

En commentaire, le comédien de 18 ans précise : « J’imagine que je ressemble davantage à Will que ce que je pensais. » Dans Stranger Things, le personnage qu’il incarne, Will, est effectivement amoureux de Mike, son meilleur ami.

Noah Schnapp joue dans la série à succès de Netflix depuis la saison 1, lancée en 2016. La saison 4, mise en ligne l’été dernier, a été le contenu de la plateforme le plus regardé en 2022.