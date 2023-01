« Le seul signe qui me fait peur, c’est le Scorpion. Vous n’êtes pas Scorpion ? », demande Nabilla Vergara en pleine interview. On la rassure : elle fait face à un Balance. Si le zodiaque la taraude, ce n’est pas pour rien : elle est l’animatrice de Cosmic Love, une émission de dating dont les premiers épisodes sont mis en ligne ce vendredi sur Amazon Prime Video. Quatre jeunes femmes tenteront de trouver leur moitié parmi douze célibataires, représentant autant de signes astrologiques. La compatibilité des thèmes astraux est au cœur du concept. L’occasion d’angler notre entretien sur l’astrologie…

En 2020, vous avez fait vos premiers pas d’animatrice dans Love Island, pour la même plateforme de streaming, mais le tournage avait été arrêté à cause de la pandémie. L’animation, ça vous plaît vraiment ?

J’adore ! Dans Cosmic Love, je prends beaucoup plus de place que dans Love Island - à l’époque, je débutais, j’apprenais. Je suis la maîtresse de cérémonie mais aussi l’accompagnatrice des candidats et la voix off. C’est un tout autre aspect du métier. J’aime bien donner du rythme à l’émission, je me sens assez à l’aise.

Vous avez participé à des émissions de téléréalité comme candidate, qu’est-ce que cela vous fait de passer de l’autre côté, celui de la présentation ?

Ça me fait revenir dix ans en arrière, ça fait bizarre. Je sais ce que les candidates ont ressenti, j’ai pu me mettre à leur place, comprendre leurs peurs, leurs angoisses. Certaines ont dû faire des choix compliqués. Je savais quoi leur dire pour les relancer, deviner ce qu’elles pouvaient penser.

Cosmic Love est centré sur l’astrologie. Vous lisez votre horoscope tous les jours ?

Pas tous les jours. Une fois par mois, pour me donner un panorama global. Je n’aime pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Je n’aime pas ce qui est voyance, les choses trop poussées. Le destin est écrit, la vie est comme elle est.

L’émission vous a appris des choses sur l’astrologie ou fait changer de point de vue sur le sujet ?

Oui, parce que je ne connaissais que mon signe et pas mon ascendant. Or, on est 50 % de son signe et 50 % de son ascendant, chose que je ne savais pas. Cela m’a ouvert l’esprit sur pas mal de choses, notamment sur ma compatibilité avec mon mari. Il est ascendant Bélier, moi capricorne, deux bêtes à cornes qui se frittent assez souvent mais sont assez complémentaires comme nous l’ont révélé nos thèmes astraux.

Vous êtes Verseau. Le site astrothème indique que « votre idéal est la fraternité universelle » et que « votre état d’esprit humanitaire vous sensibilise aux tourments d’autrui ». Vous vous reconnaissez là-dedans ?

L’animateur est un soutien sur lequel l’interlocuteur va s’appuyer, donc forcément, il faut aimer les gens. On parle avec eux, on essaye de les aider. J’aime échanger avec eux. Là, vous n’avez cité que des qualités, le verseau a aussi beaucoup de défauts. Il aime être solitaire. Parfois mon mari, qui est vierge, ne comprend pas. Le simple fait de penser être seul l’angoisse.

Vous êtes ascendant Capricorne, ce qui ferait de vous une personne « d’une nature introvertie et froide, complètement contrôlée »…

J’aime bien contrôler les choses. Mon mari me dit souvent qu’on n’a pas besoin de tout planifier, que ça le stresse. J’aime quand les choses sont cadrées, quand les rendez-vous sont bien calés, avec des horaires précis, etc. C’est ma manière de souffler, je n’aime pas les imprévus. Sur la froideur, c’est peut-être moins vrai. De loin, oui, mais quand les gens me connaissent, ils voient bien que je suis chaleureuse.

Dans votre thème astral, Mars est en capricorne et en maison 1. Ce qui voudrait dire que « vous êtes résistante, solide et à même de faire face à n’importe quel défi ou épreuve »…

Waow, c’est moi, ça ! Je n’ai peur de rien, je me relève à chaque fois, c’est assez marrant. Parfois, je me dis que je ne me relèverai jamais de telle ou telle chose, eh bien si. Après, c’est l’humain qui est comme ça en général même si certaines personnes plus que d’autres. Mais cette description est très juste, je suis contente que mars ait conforté cette idée. (Sourire)

Il y a un peu plus d’un an, la série documentaire Nabilla : Sans filtre était mise en ligne sur Amazone Prime Video. Est-ce qu’elle a fait changer le regard que les gens portent sur vous ?

Oui parce qu’il y a toujours une ancienne génération qui ne comprend pas ce qu’est être influenceur, créateur de contenu, collaborateur de marques… Vous avez beau leur expliquer, pour eux, être influenceur, c’est ne rien faire. Pour cette génération, ça m’a donné un titre. Les anciens adorent ça, les étiquettes. Cela leur permet de fermer leur petit clapet. C’est quelque chose qui crédibilise. Je suis différente quand j’anime et quand je suis sur mes réseaux, ça montre une autre facette de ma personnalité, mon côté travailleur. J’aime mes métiers, je les prends tous au sérieux.

Vous disiez à l’époque : « Je veux montrer que je ne suis pas parfaite (…) qu’on a tous nos soucis, qu’on est juste des gens normaux. »

J’avais envie que les gens arrêtent d’idéaliser les influenceurs. Sur les réseaux, on ne partage que les choses positives. Le jour où je vais me réveiller et que ça ne va pas aller, je ne vais pas faire un post en disant « Aujourd’hui, rien ne va ». C’est aussi une manière pour moi de montrer ça. J’ai été très honnête dans ce documentaire.

Que peut-on vous souhaiter pour 2023 ?

Oh la la ! Je souhaite déjà beaucoup de bonheur à tous les lecteurs. La bonne année, la bonne santé, la réussite. Et de l’amour.

Ça, c’est sans doute votre côté verseau porté sur la « fraternité universelle » qui parle, mais que peut-on vous souhaiter à vous ?

Ce que j’aimerais pour moi en 2023, c’est la paix, la sérénité. Franchement, tout ce que j’aimerais, sans prétention aucune, je l’ai déjà. Quand on arrive à ce point-là, mon souhait est juste conserver ce que j’ai.