Nouveau chapitre dans les révélations fracassantes sur la famille royale britannique et le grand déballage lancé par le prince Harry. Dans son livre Le Suppléant à paraître le 10 janvier, il accuse notamment son frère William de l’avoir jeté au sol lors d’une dispute en 2019, selon un extrait obtenu mercredi par le quotidien The Guardian. Lors de cette altercation, le prince de 38 ans accuse William d’avoir traité Meghan, l’épouse de Harry, de femme « difficile » et « impolie », avant que le ton ne monte, des insultes fusant, d’après le quotidien britannique.

Après un échange houleux, « (William) m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m’a fait tomber par terre », relaterait Harry. « J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est brisée sous mon dos, les morceaux m’entaillant », ajouterait le prince, disant être resté au sol « hébété », avant de demander à son frère de partir. William se serait ensuite « excusé », précise-t-il. Cette altercation aurait laissé à Harry des « éraflures et des bleus », détaille-t-il encore, selon le Guardian.

La paix n’est pas pour demain

Le prince Harry a affirmé vouloir « renouer » avec son père le roi Charles III et son frère William, dont il semblait auparavant très proche, dans un extrait d’interview publié lundi. Mais leurs relations semblent loin d’être apaisées. Harry et son épouse Meghan, qui vivent aux Etats-Unis, ont quitté la monarchie avec fracas en 2020, dans une rupture ultra-médiatisée des deux côtés de l’Atlantique. Dans un documentaire diffusé sur Netflix en décembre, le couple accusait la famille royale d’avoir menti, lui reprochant aussi de n’avoir pas su les protéger.









Harry ciblait son frère, déclarant qu’il lui avait « hurlé » dessus lors d’une réunion familiale en 2020 en présence d’Elizabeth II. Les Sussex accusent aussi William et sa femme Kate d’être à l’origine de la couverture négative de la presse car ils « volaient la vedette ». En mars 2021, ils avaient accusé la famille royale d’insensibilité et de racisme lors d’une interview choc.