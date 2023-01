3 janvier 2022

Jenifer souhaite la bonne année avec une photo d’elle enfant

Pour la nouvelle année, Jenifer a partagé sur Instagram une photo de ses archives ! On y découvre en effet la star, alors pas plus haute que trois pommes, en top rose, lunettes de soleil et fleurs dans les cheveux, posant fièrement !

« Direction 2023 ma petite. Bonne et heureuse année à vous tous mes cher(e)s et tendres que j’aime fort », a-t-elle ajouté en légende du cliché, qui sent bon la fin des années 1980.

Et pour 2023, les fans de Jenifer peuvent se réjouir : le rendez-vous est pris « sur scène », « et en pleine forme » !

Julien Doré souhaite une bonne année à ses fans

Julien Doré a partagé une adorable photo de lui et son fils pour illustrer ses vœux sur Instagram. « Belle & heureuse année à vous mes brebis dodues », a posté le chanteur, qui a annoncé, il y a peu, faire une pause dans sa carrière afin de se consacrer à sa famille.

Et le musicien n’est pas le seul à souhaiter une bonne année à ses fans : ses deux chiens, Simone et Jean-Marc, ont aussi fait part de leurs meilleurs vœux sur leur page Instagram ! « Belle année 2023 la famille. Que l’amour l’emporte sur l’idiotie, soyez sages », ont-ils pour leur part écrit.

Une belle preuve de sagesse canine !