Le porte-parole de Jeremy Renner a annoncé que la star des Avengers était toujours en soins intensifs après avoir subi deux opérations. L’acteur a eu un accident chez lui, alors qu’il déneigeait sa propriété de Reno, dans le Nevada, dimanche. Une tempête de neige s’est abattue sur l’Etat américain, bloquant les routes.









D’après un voisin, qui s’est confié à TMZ, Jeremy Renner a voulu dégager l’accès à sa propriété pour que sa famille puisse sortir. Selon ce témoignage, la déneigeuse a roulé accidentellement sur les jambes de l’acteur. Un autre voisin médecin lui a administré les premiers soins en attendant l’arrivée des secours, qui ont hélitreuillé la star vers l’hôpital le plus proche.

Soins intensifs

Le représentant de l’interprète de Hawkeye n’a pas commenté cette version, mais a confirmé que la star souffrait d’un « traumatisme au torse » et de « blessures orthopédiques ». Jeremy Renner reste traité en soins intensifs après deux chirurgies.

« La famille de Jeremy voudrait remercier les incroyables médecins et infirmières qui prennent soin de lui, les secouristes de Truckee Meadows Fire and Rescue, le bureau du shérif du comté de Washoe, la maire de la ville de Reno, Hillary Schieve, et les familles Carano et Murdock », a ajouté le porte-parole de Jeremy Renner.