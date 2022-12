23 décembre 2022

Matt Pokora est aussi coiffeur

Matt Pokora est un homme aux multiples talents : footballeur plutôt doué, chanteur, bien entendu, fin gourmet, acteur… mais aussi coiffeur !

Hélas, ne pensez pas prendre tout de suite rendez-vous : son don est réservé à Kenna, son fils, comme on peut le voir dans la Story Instagram de sa femme, Christina Milian.

Et le musicien est adroit avec la tondeuse, la passant avec précision sur le crâne de son petit. « Kenna va avoir un nouveau style de Noël », écrit en légende l’actrice.

Emily Ratajkowski cherche sa « lady crush »

Ça papillonne en cette fin d’année chez Emily Ratajkowski ! L’actrice s’est… inscrite sur une application de dating où elle cherche une « Lady crush » !

La star a fait cette révélation lors du dernier épisode de son podcast High Low, précisant qu’elle avait « bu un verre de vin » avant de lancer l’application.

« Je me suis dit "Et puis zut". Je me sentais effrontée, parce que tant de personnes m’ont dit de ne pas le faire », a-t-elle dévoilé, avant d’expliquer son problème. « J’ai l’impression que cette application est un peu blanche. Elle est un peu blanche et c’est un type très particulier d’hommes et de femmes, donc je ne pense pas que je vais rencontrer mon crush féminin ici », poursuit-elle, sans révéler le nom de l’application.

Depuis qu’elle a demandé le divorce de Sebastian Bearc-McClard, le père de son fils, en septembre, Emily Ratajkowski s’est vu prêter plusieurs liaisons : Brad Pitt, Pete Davidson, le DJ Orazio Rispo. Elle n’en a confirmé aucune.