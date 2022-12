23 décembre 2022

Geneviève de Fontenay n’a pas aimé l’élection de Miss France

On pensait Geneviève de Fontenay calmée sur l’élection Miss France, après le départ de Sylvie Tellier à qui elle a souhaité « bon vent », et dans lequel elle félicitait Indira Ampiot. Mais, à en croire ses réactions en live durant la soirée, le cœur n’y était peut-être pas !

Sa petite-fille Agathe a en effet filmé la dame au chapeau durant l’émission et a diffusé un best of sur TikTok. « Jamais je n’ai vu quelque chose d’aussi moche », s’exclame Geneviève de Fontenay, avant de qualifier l’émission de « foutoir » et de « guignolerie ».

Quid de l’hommage de Sylvie Tellier, qui l’a remerciée dans son discours de départ ? « Ça, elle est obligée de le dire. Elle a bien senti qu’il fallait qu’elle le fasse », ajoute l’ancienne présidente du comité Miss France.

Ambiance.

Emily Ratajkowski n’a plus l’air en couple avec Pete Davidson

Est-ce (déjà) fini entre Emily Ratajkowski et Pete Davidson ? En tout cas, l’actrice, qui a demandé le divorce de son mari Sebastian Bear-McClard en septembre, a été vue en train d’embrasser l’artiste Jack Greer, comme le révèle Just Jared. Puis elle a également été photographiée avec son ancien petit ami, le DJ Orazio Rispo.

Quant à Pete Davidson, il aurait lui aussi été vu en compagnie d’autres femmes…