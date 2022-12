Les fêtes de fin d’année sont l’occasion, pour beaucoup, de se retrouver en famille, et c’est le cas des Windsor, qui ont perdu leur matriarche en septembre. Kate Middleton a donc rendu hommage à Elizabeth II en introduction du concert qu’elle a organisé en l’abbaye de Westminster.









La princesse de Galles a en effet dévoilé combien la grand-mère de son époux aimait Noël, car cette période est synonyme d’unité.

« Noël tenait une place chère dans le cœur de Sa Majesté, qui représentait pour elle une période qui unissait les gens et nous rappelait l’importance de la foi, de l’amitié et de la famille, et pour montrer de l’empathie et de la compassion », a déclaré Kate Middleton, comme le relaye People.

Unité et compassion

Un discours qui prend évidemment une tout autre dimension alors que les dissensions dans la famille royale sont encore plus publiques que d’habitude. Le documentaire Harry & Meghan, produit par le duc et la duchesse de Sussex pour Netflix, dans lequel le couple accuse Buckingham de tous leurs maux, a fini de doucher les espoirs de ceux qui rêvaient encore de voir les princes William et Harry se réconcilier.

Kate Middleton en a d’ailleurs profité pour confier que, de son côté, à Noël, elle fait le bilan de l’année écoulée. Et la future reine d’Angleterre ne pense qu’au positif, se concentrant sur « l’héritage incroyable qui nous a profondément tous inspiré » laissé par Elizabeth II.

« Si Noël sera très différent cette année, nous pouvons toujours nous remémorer les souvenirs et traditions que nous avons partagés. Prendre le temps de ralentir et célébrer avec la famille et les amis toutes les choses merveilleuses qui font que Noël est si spécial », a-t-elle ajouté.

L’épouse du prince William a conclu son discours en rappelant « l’importance de la musique » qui a « le pouvoir de nous connecter les uns aux autres » et d’offrir des petites « pochettes de joie et de réconfort pendant les moments difficiles ». La musique adoucit en effet les mœurs, et les Windsor en ont bien besoin en ce moment !