2022 se sera terminée en apothéose pour la famille royale britannique, d’abord avec la disparition d’Elizabeth II, puis plus récemment avec les témoignages chocs de Harry et Meghan dans le documentaire qu’ils ont produit pour Netflix. Alors on peut comprendre que les Windsor aient eu envie d’en semblant de normalité pour Noël.









D’où le désir du roi Charles III d’honorer une tradition instiguée par sa mère. La famille royale a donc réveillonné à Sandringham, la résidence de campagne qu’affectionnait Elizabeth II dans le Norfolk et où elle organisait le Noël de sa famille depuis 1988 comme le souligne Hello Magazine.

Une tradition qui avait néanmoins souffert une exception en 2021, Elizabeth II s’étant résolue à demeurer au château de Windsor du fait des restrictions liées au Covid-19.

Une famille presque au complet

Charles III et son épouse, la reine consort Camilla, sont bien sûr rejoints par William et Kate, prince et princesse de Galles, et leurs enfants, ainsi que par la princesse Anne et les princes Andrew et Edward. Le programme du jour de Noël ne change pas lui non plus. Chez les Windsor, le 25 décembre au matin, on se rend à l’église St. Mary Magdalene pour assister à une messe publique avant de retourner dans ses pénates pour un copieux repas de Noël.

Les Britanniques, quant à eux, auront le plaisir de découvrir les premiers vœux de leur nouveau roi. Un discours télévisé préenregistré et diffusé à 15 heures, heure locale, auquel la reine Elizabeth II se pliait de bonne grâce année après année pour s’adresser directement à son peuple, notamment dans les moments difficiles comme la pandémie pour donner un peu de baume au cœur à ses sujets.

Bien évidemment, il ne faudra pas s’attendre à une visite surprise du prince Harry et de Meghan Markle dont les six épisodes de jérémiades sur Netflix ont sans doute encore un peu plus refroidi leurs relations avec le reste de la famille royale. Le bon côté, c’est que le repas de Noël a dû être un peu moins chaotique, même si, comme dans chaque famille, le tonton gênant a toujours son rond de serviette sur la table.