Pour les célébrités, comme pour le commun des mortels, l’un des grands plaisirs de Noël - hormis le déballage des cadeaux et les engueulades en famille - reste bien sûr la traditionnelle décoration du sapin. Et comme on va le voir, là où certaines de vos stars favorites n’ont pas voulu en faire trop, d’autres n’ont pas hésité à mettre le paquet.









Commençons par le prince William et Kate Middleton qui ont tenu à faire dans la sobriété en ces temps difficiles pour le peuple britannique avec un sapin des plus modestes.

Dans le même genre, ce n’est pas parce que Reese Witherspoon est l’une des actrices les mieux payées de Hollywood qu’elle a la folie des grandeurs !

Mais comme il est important de faire plaisir aux enfants, Chris Hemsworth et Elsa Pataky ont opté pour un sapin plutôt imposant, à tel point que l’actrice a dû monter sur les épaules de Thor, comme on peut le voir sur Instagram, pour accrocher l’étoile tout en haut !

La démesure

À l’inverse des précédents, il était impensable pour Chrissy Teigen de ne pas en mettre plein la vue avec ses décorations de Noël. Alors, pour être bien certaine de ne pas faire comme les autres, elle a opté pour un palmier de Noël !

Mais ce n’est rien en comparaison de Kylie Jenner qui a fait installer un sapin de quatre mètres de haut dans son entrée.

Bien évidemment, on ne pouvait pas parler de décorations de Noël sans aller faire un tour chez Mariah Carey. Et cette année, de tous les sapins de Noël que la diva a semé sur son passage, le plus impressionnant est sans doute celui qui a été installé pour son spectacle Merry Christmas to All.

Allez, on vous souhaite d’excellentes fêtes et un bon courage quand le moment sera venu de défaire votre sapin !