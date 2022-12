Si de plus en plus de personnes revendiquent leur volonté de ne pas faire d’enfants pour répondre à la crise climatique, ce discours ne semble pas être arrivé jusqu’aux oreilles de vos célébrités favorites. Bien au contraire, l’année 2022 a été marquée par une myriade de naissances, à tel point que notre rétrospective comptera pas moins de quatre parties !









S’il y a bien une naissance qui a agité la Terre entière, c’est celle du premier enfant de Rihanna et A$AP Rocky. Il y avait des années que les fans de la chanteuse attendaient ça, certes un peu moins qu’un nouvel album, mais ils vont devoir faire avec pour l’instant !

On enchaîne avec une naissance bien plus discrète, à savoir celle du second enfant d’Aaron Paul. La star de Breaking Bad a annoncé la bonne nouvelle en mars, et il a demandé à Bryan Cranston d’être son parrain.

Rares sont les années où le clan Kardashian n’accueille pas un nouveau membre, et 2022 ne déroge pas à la règle. Khloé Kardashian a donné naissance à un deuxième enfant qu’elle a choisi de faire avec Tristan Thompson malgré les tromperies de ce dernier.

Treize à la douzaine

Petit passage de l’autre côté de l’Atlantique l’histoire de rappeler que cette année a également été marquée par la naissance du premier enfant d’Ilona Smet, la fille aînée d’Estelle Lefébure et David Hallyday, en juillet dernier. Quelques mois plus tard, c’est Capucine Anav qui a accueilli une petite Lola toutefois arrivée bien avant la date prévue.

Enfin, petit retour aux États-Unis pour faire le point sur les nouveaux enfants de l’homme le plus fertile d’Amérique, à savoir Nick Canon. En 2022, le chanteur de 41 ans a vu naître non pas un, mais trois bébés ! Il ne s’agit pas de triplés, mais bien d’enfants nés de trois mères différentes, Nick Canon assumant sans complexes ses mœurs polygames.

Et tenez-vous bien puisqu’il attend encore deux autres enfants avec deux autres femmes, ce qui portera, si tout se passe bien, le nombre de ses enfants à douze l’année prochaine !