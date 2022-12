2022 a été une année particulièrement riche en mariage chez les célébrités. Si certaines unions étaient attendues de longue date après avoir été décalées à cause de la pandémie, d’autres étaient pour le moins inattendues. C’est plutôt dans cette seconde catégorie que se place cette première rétrospective des mariages de stars de l’année.









On commence avec Kirsten Dunst et Jesse Plemons qui se sont dit « oui » en juillet dernier après six ans de relation et déjà deux enfants au compteur. Pour autant, les deux comédiens ont fait dans la sobriété, optant pour une cérémonie discrète en Jamaïque.

On passe ensuite à Kourtney Kardashian et Travis Barker qui, ne pouvant plus attendre de sceller leur amour, ont pris le chemin de Las Vegas au mois d’avril pour qu’un sosie d’Elvis consacre leur union !

Un mariage rock’n’roll, mais sans valeur légale, qui a été suivi d’une cérémonie en bonne et due forme quelques semaines plus tard.

Un mariage très attendu

S’il y a un mariage qui était attendu cette année, c’est bien évidemment celui de Britney Spears avec son compagnon Sam Asghari. Si la pop star a voulu une cérémonie discrète, son mariage a malheureusement soulevé une multitude de polémiques, que ce soit à cause des membres de sa famille qui n’étaient pas invités, ou bien de son ex, Jason Alexander, qui a tenté de s’incruster.

Et on termine ce premier tour d’horizon des mariages les plus mémorables de l’année avec celui de François Hollande et de Julie Gayet. Personne ne s’y attendait vraiment ! Et pourtant, l’ancien président français et l’actrice se sont mariés en juin dernier à Tulle, en Corrèze, dans la plus grande discrétion. Un mariage qui n’a pas manqué de surprendre, alors même que l’homme politique n’avait jamais été marié auparavant.