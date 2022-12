13 décembre 2022

Howard Stern n’est pas fan de « Harry et Meghan »

Howard Stern n’a vraiment pas aimé le documentaire des Sussex, Harry & Meghan. L’animateur radio ne mâche, d’ailleurs, pas ses mots pour le faire savoir. Pour lui, le duc et la duchesse de Sussex sont « des p*tain de mauviettes qui se plaignent ».

« Je comprends que le prince Harry en veuille à la monarchie, pour sa mère. Ils l’ont très mal traitée. Je suis triste pour lui, qui a perdu sa mère, et tout. Il a ma compassion. Mais bon sang, quand ces deux-là arrêteront de pleurer "ouin ouin, ils ne m’aiment pas", et elle qui veut qu’on l’aime dans ce pays… », a-t-il déclaré dans un podcast cité par Mediaite.

Il ne comprend pas aussi tout cet étalage alors que le couple a quitté la monarchie pour être tranquille. « C’est très difficile de regarder ces deux personnes, qui crient "on veut notre vie privée, on voulait que la presse nous laisse tranquille", sortir ce special sur Netflix, qui dévoile leur vie de famille. Ce sont les Kardashian, mais en ennuyeux », a-t-il estimé.

Confus, il ajoute : « Où voulez-vous aller avec ça ? C’est ça, votre carrière ? Dire à quel point vous avez été humiliés en… vivant dans un château ? C’est dur de comprendre, ça l’air plutôt sympa, pour moi, de ne jamais avoir à se préoccuper de l’argent, ou de devoir travailler. Je vous jure, à un moment il va en avoir marre d’elle. Je vous le dis ».

Britney Spears est en route pour New York

Si vous vous demandez ce que fait Britney Spears ces jours-ci, eh bien elle est en route pour New York. L’interprète de Toxic est visiblement ravie de faire le trajet dans son jet privé avec son mari, Sam Asghari, comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur Instagram.

Car oui, preuve que tout va mieux : son compte est revenu. Et, si cela peut rassurer les fans, elle a l’air aux anges ! Elle fait même des cabrioles sur le lit et pose avec la proverbiale pomme qui symbolise la ville.

« New York City, j’arrive. Alors, ces pommes ? », poste-t-elle en légende de la vidéo, au son de Your Love, de The Outfield.