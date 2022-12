S’il y a sans doute beaucoup de spectateurs devant Harry & Meghan, le docu-série de Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle, il y a au moins une personne qui ne lancera jamais le programme. Un certain Thomas Markle. Le père de la duchesse de Sussex serait décidé à se concentrer sur sa santé, et il est hors de question de l’exposer au programme. C’est en tout cas ce qu’a révélé à TMZ la demi-sœur de Meghan Markle, Samantha.









Samantha Markle affirme, selon le site, qu’après avoir subi un AVC de l’année dernière, son père doit être protégé, dans la mesure où toutes les polémiques autour de la famille royale - auxquelles il a lui-même contribué - ont déjà largement aggravé ses problèmes de santé.

Battage médiatique

« Irrespectueux », c’est avec ce mot que Samantha Markle qualifie la série, diffusée sur Netflix depuis jeudi dernier, et dont la deuxième partie arrive dans deux jours. Elle explique également que Thomas Markle n’a aucune idée du contenu du programme, et c’est tant mieux.

Il faut dire que tout le battage médiatique autour de la guerre, par médias interposés, entre Meghan Markle et son père y est mis en avant de manière peu glorieuse pour ce dernier. Le prince Harry y précise même à quel point il est « triste » que son épouse ait « perdu son père ».

Pour rappel, Thomas Markle n’avait pas été invité au mariage de sa propre fille. Les lettres intimes qu’il avait envoyées à sa fille et qui étaient restées sans réponse avaient été publiées dans des tabloïds britanniques, provoquant des remous dans la famille royale. Meghan Markle avait porté plainte contre le Mail on Sunday pour avoir publié ces courriers.