Coline Berry-Rotjman n’entend pas baisser les bras et ira devant la cour de Cassation. La condamnation de la fille de Richard Berry pour diffamation envers son ex-belle-mère Jeane Manson a été confirmée jeudi par la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme). L’avocat de Coline Berry-Rotjman, Me Patrick Klugman, a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. Le 14 avril, à l’issue du procès en première instance, le tribunal d’Aurillac avait condamné Coline Berry-Rojtman, 46 ans, à 2.000 euros d’amende pour diffamation. La fille du comédien devait aussi verser 20.000 euros de dommages-intérêts à son ancienne belle-mère, ainsi que 5.000 euros au titre des frais de justice. La cour d’appel de Riom a ajouté la même somme au titre des frais de justice, soit un total de 10.000 euros.









« Face à une décision qui criminalise la parole des victimes de violences sexuelles, Coline Berry décide de se pourvoir en cassation », a indiqué le cabinet de Me Klugman dans un communiqué. « Cette décision recèle tous les éléments d’un scandale qui ne peut et ne doit pas perdurer ni dans notre Etat de droit ni pour la libération de la parole des victimes d’abus sexuels et d’inceste », a-t-il précisé, regrettant notamment que la décision de première instance ait été rendue alors que l’enquête sur le fond était en cours.

« Fin d’un épisode judiciaire »

« C’est la fin d’un épisode judiciaire qui rétablit la vérité au profit de Jeane Manson et de Richard Berry. Les mensonges sont dénoncés, et Coline Berry est défaite dans ses allégations », a indiqué à l’AFP Me Jacques Verdier, avocat de Jeane Manson, ajoutant que sa cliente était « très heureuse ».

Le 14 février 2021, dans un article publié par Le Monde, Coline Berry-Rojtman évoquait des violences sexuelles qu’elle aurait subies mineure en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d’avoir participé avec lui à ces agressions. L’ancienne chanteuse âgée de 71 ans avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d’Aurillac, dans le Cantal, où elle vit une partie de l’année. Egalement mis en cause, les journalistes du Monde et le quotidien n’avaient pas été condamnés. L’enquête visant l’acteur accusé d’inceste par sa fille a été classée sans suite le 31 août dernier pour cause de prescription.