Bonne nouvelle : Coldplay est de retour en studio. Chris Martin et sa bande ont annoncé cette nouvelle qui ravira les fans sur Twitter.









« Nous sommes en studio », peut-on lire à la toute fin de ce tweet dans lequel le groupe partage également ses inspirations musicales du moment.

« Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Voici quelques trucs qu’on aime en ce moment », peut-on lire en amont d’une liste de sept chansons. Alors, à votre avis, que se passe-t-il dans le studio de Coldplay lorsque les musiciens prennent une pause pour trouver l’inspiration ?

Pour tous les goûts

La liste de Coldplay commence avec Yun, le titre de RM en featuring avec Erykah Badu, cette dernière étant doublement présente dans les oreilles du groupe puisqu’ils citent également sa chanson Tyrone, mais en version live.

S’en suit She Like It de Bayka, Looking For Somebody (to Love) de The 1975 ou encore Totally de Inhaler. Enfin, Coldplay écoute en boucle Hurt People de Kyoka ainsi que Hide & Seek de leur compatriote Stormzy.

Un choix très varié donc, alors reste à voir comment tout ça va infuser dans la composition du prochain album du groupe !