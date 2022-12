7 décembre 2022

Meghan Markle rend hommage à Lady Diana

Le duc et la duchesse de Sussex semblent continuer leurs références à Diana, la mère du prince Harry. Le couple était de sortie au gala Ripple of Hope, et Meghan Markle portait un bijou ayant appartenu à sa défunte belle-mère.

Il s’agit d’une magnifique bague ornée d’une pierre bleue, que la princesse portait à une levée de fonds chez Christies, quelques semaines avant sa mort en août 1997, comme le rapporte ET Online.

Une sortie loin d’être anodine puisque sort demain Harry & Meghan, le documentaire qu’ils ont produit pour Netflix. Dans les premières bandes-annonces, le couple compare notamment leur traitement avec celui qu’avait subi Lady Di lorsqu’elle était mariée au prince Charles, puis après leur séparation.

Pete Doherty et son épouse Katia De Vidas attendent leur premier enfant









Britney Spears a encore désactivé son Instagram

Pour la quatrième fois en six mois, Britney Spears a désactivé sa page Instagram. Un geste qui intervient alors que des fans se sont récemment demandé si elle avait vraiment le contrôle de son compte. La raison ? La chanteuse a partagé un tendre message adressé à sa sœur Jamie Lynn, qu’elle a plutôt l’habitude d’insulter.

Cependant, le profil Twitter de la star est quant à lui toujours actif. L’interprète de Toxic n’en a pas pour autant profité pour donner des explications. La dernière fois que Britney Spears avait désactivé son compte Instagram, c’était seulement en novembre dernier… Une habitude, donc.