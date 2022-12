Un déplacement assombri par un scandale à Buckingham. Le prince et la princesse de Galles, William et Kate, ont lancé mercredi leur première visite aux Etats-Unis depuis huit ans, à Boston, au moment même où une polémique a éclaté au Royaume-Uni à propos d’un incident raciste survenu au palais royal. Une ancienne assistante de la reine Elizabeth II a démissionné mercredi après avoir posé des questions insistantes sur ses origines à une militante féministe noire lors d’une réception à Buckingham. « Le racisme n’a pas de place dans notre société », avait aussitôt déclaré à Boston le porte-parole de William, avant même l’arrivée de William et Kate, dont la visite est l’occasion de faire briller la Couronne britannique aux Etats-Unis.

Signe de l’importance de ce voyage pour la monarchie du Royaume-Uni et son ancienne colonie américaine, la Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden irait vendredi « saluer le prince et la princesse de Galles » à Boston, capitale de la Nouvelle-Angleterre et cité historique symbole du colonialisme britannique avant la Révolution et l’indépendance américaine à la fin du XVIIIe siècle.

Climat, grand-mère et Boston

Pour « notre première visite à l’étranger depuis la mort de ma grand-mère, je voudrais remercier la population du Massachusetts, et Boston en particulier, pour leurs nombreux hommages rendus à la reine disparue. Elle se souvenait avec une grande affection de sa visite pour le bicentenaire (de la Révolution) en 1976 », a déclaré William à l’aéroport de Boston.









William et Kate ont été chaleureusement accueillis par la maire de Boston Michelle Wu, première Américaine d’origine asiatique à diriger la ville et par la future gouverneure du Massachusetts Maura Healey, première femme lesbienne élue à la tête d’un Etat américain.

Devant une foule souriante et enthousiaste, le prince de Galles a dit vouloir « apprendre comment les habitants du Massachusetts luttent contre le changement climatique de manière innovante », dans une ville qui, comme New York, est menacée par la montée des eaux de l’Atlantique.