Mercredi explose les compteurs sur Netflix. La série réalisée par Tim Burton est arrivée sans crier gare sur la plateforme le 23 novembre dernier et s’est hissée sans difficulté au sommet du podium des séries en langue anglaise les plus visionnées lors de leur première semaine de diffusion.









En cumulant pas moins de 341 millions d’heures de visionnage, Mercredi bat le record qu’avait installé la quatrième saison de Stranger Things avec ses 335 millions d’heures de visionnage.

Pour se donner une idée, plus de 50 millions de foyers ont succombé - c’est le cas de le dire - à ce teen-show au charme macabre portée par l’actrice Jenna Ortega.

« Stranger Things » n’a pas dit son dernier mot

Ce succès n’a laissé que très peu de place à la concurrence puisque le second programme le plus visionné durant la même semaine (21-27 novembre) était 1899, la nouvelle série des créateurs de Dark, avec presque 88 millions d’heures de visionnage. Viennent ensuite la saison 5 de The Crown, la saison 3 de Dead to Me et, en cinquième position, la quatrième saison de Manifest.

Mais si Mercredi a écrasé Stranger Things sur l’épreuve du sprint, il lui reste encore à faire ses preuves durant la course d’endurance. Eh oui, la quatrième saison de la série des frères Duffer a cumulé 1.352.090.000 heures de visionnage durant les 28 premiers jours de sa diffusion, ce qui demeure un record absolu. Il n’est pas encore dit que Mercredi en fera autant.

Quoi qu’il en soit, le succès de cette série est indéniable et il faut s’attendre à ce que le style gothique revienne en force dans les cours de récréation dans les prochains mois !