28 novembre 2022

Margot Robbie lutte pour être prise au sérieux en tant que productrice

Margot Robbie est une actrice établie, mais elle affirme qu’elle doit toujours faire ses preuves en tant que productrice.

L’actrice a en effet confié à Vanity Fair qu’elle n’est parfois pas invitée aux réunions de production, car on l’imagine se dire productrice par vanité.

« Puis tout le monde se rend compte après quelques mois : ''Oh, elle est en fait productrice". Mais même à ce moment-là, les gens adressent toutes les questions d’argent à mes partenaires de production, jamais à moi. Et tant de fois, Tom et Josey doivent dire : "C’est à elle qu’il faut demander, en fait" », dévoile-t-elle.

Avec sa société de production LuckyChap, Margot Robbie a notamment produit Moi, Tonya, et Promising Young Woman.

Pete Davidson et Emily Ratajkowski ont été aperçus à un match de basket

Les rumeurs semblent se confirmer : Pete Davidson et Emily Ratajkowski ont été aperçus ensemble à un match de basket !

Les deux stars étaient ce dimanche à New York pour le match des Knicks face aux Grizzlies, et semblaient très heureux d’être l’un avec l’autre.

Cependant, ni le comédien, ni la mannequin, n’ont officiellement confirmé leur relation.