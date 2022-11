Pour Gary Oldman, hors de question d’arpenter les plateaux de tournage jusqu’à son dernier souffle. L’acteur pense très sérieusement à prendre sa retraite, et elle pourrait survenir assez rapidement : une fois qu’il en aura terminé avec la série Slow Horses.









« J’ai eu une carrière enviable, mais les carrières s’étiolent, et j’ai d’autres choses qui m’intéressent en dehors du métier d’acteur », a-t-il expliqué au Sunday Times. « Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous allez finir par toutes les faire - comme lire tel livre - puis les années passent. »

Encore deux saisons

Dans Slow Horses, série d’espionnage Apple TV+ dont la seconde saison arrive le mois prochain, Gary Oldman campe le rôle de Jackson Lamb, leader alcoolique et négligé d’un sous-service du MI5 où finissent les agents en disgrâce. Et comme la star de The Dark Knight a d’ores et déjà signé pour deux saisons supplémentaires, il lui reste encore un peu de marge avant de prendre sa décision.

Néanmoins, à l’entendre, c’est tout réfléchi. « J’aurai 65 ans l’année prochaine et 70 ans bientôt. Je ne veux pas être actif quand j’aurai 80 ans. Je serais très heureux, honoré et privilégié de jouer le rôle de Jackson Lamb - et ensuite de raccrocher. » Si Gary Oldman fait suivre le discours par les actes, il ne faudra pas le manquer dans Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan, qui sera peut-être sa dernière apparition sur grand écran.