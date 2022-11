Vendredi dernier, Jo Legerton s’attendait à passer une journée des plus ordinaires en ouvrant sa librairie de Manchester jusqu’au moment où un curieux coup de téléphone a retenti. A l’autre bout du fil, le soi-disant éditeur de Bono qui lui annonçait la venue de la star dans son modeste commerce le lendemain pour la promotion de son livre autobiographique Surrender : 40 Chansons, une Histoire.









Plutôt méfiante, la libraire a d’abord cru qu’on lui faisait une blague. « On s’est juste dit que c’était une farce et que quelqu’un se foutait de nous », a-t-elle raconté à la BBC. Alors, quelle n’a pas été sa surprise quand, le lendemain, le leader de U2 a poussé la porte de la librairie comme si de rien n’était !

Bien loin de jouer les rock stars, Bono s’est montré très accessible. « Il était si adorable et il a discuté avec nous. On fait difficilement plus iconique que Bono », a poursuivi Jo Legerton, précisant que le chanteur avait également accepté une tasse de thé ainsi qu’une part de gâteau. Et la libraire a trouvé cet invité de marque si sympa qu’elle lui a même proposé de venir faire quelques extras pour les fêtes. Si Bono a décliné cette offre généreuse, il est reparti de la librairie non sans avoir acheté une belle pile de bouquins.

Toutefois, l’artiste n’aura sans doute pas eu le loisir de lire ce soir-là puisqu’il montait sur la scène du O2 Apollo de Manchester pour promouvoir son livre.