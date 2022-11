21 novembre 2022

Pink s’est éclatée pour l’enregistrement de son nouvel album

Pink a adoré être en studio, et, comme elle l’affirme dans Billboard, son prochain album (le neuvième !) sera son « plus fun ».

Un « processus d’écriture de trois ans » qui aura vu la chanteuse travailler avec de nouvelles personnes, pour « l’un des meilleurs albums que j’ai réalisés de ma vie », a-t-elle dévoilé à Good Morning America.

Trustfall devrait sortir le 17 février prochain. Un album très personnel, comme elle l’explique. « J’ai pris du temps, et de nombreuses choses horribles sont arrivées. Mon fils et moi avons été très malades du Covid, ce qui a distillé ce qui était important pour moi. Il faut une crise pour ce genre de choses. Il faut que vos enfants soient malades pour vous dire ''O.K., rien de tout ceci n’importe, je veux voir mes enfants grandir''. Je veux juste mettre de la vérité dans le monde. Et je veux être quelqu’un de plus gentil et de meilleur », ajoute-t-elle.

Christophe Willem raconte l’enfer du harcèlement

Christophe Willem a révélé dans Un dimanche à la campagne qu’au collège, sa « partie féminine » lui avait valu un douloureux harcèlement de la part de ses camarades.

« A 11 ans on vous taxe de “sale pédé”, de tout à un tas de mots alors que vous n’avez aucune sexualité. La plus grosse violence de cette partie-là de ma vie, c’est la sensation de solitude. Quand tu te fais insulter, tabasser, tu portes le poids de la honte », révèle-t-il.

Et, face à l’inaction des surveillants, le jeune homme n’ose rien dire à ses parents. Il lui faudra le lycée et la découverte de la musique pour reprendre confiance en lui, avant d’être révélé, en 2006, par Nouvelle Star.