Westworld, c’est fini. HBO a annoncé mettre fin à la série de SF après la quatrième saison. Le créateur du programme savait que le sort de la série était tendu depuis quelques semaines, mais il avait récemment révélé qu’il espérait encore convaincre la chaîne de s’engager pour une nouvelle saison. Cela lui permettrait de mettre un terme à l’histoire ambitieuse qu’il avait développée.









« Nous avons toujours prévu une cinquième et dernière saison. Nous sommes toujours en conversation avec la chaîne. Nous espérons vraiment la réaliser », avait confié Jonathan Nolan au Hollywood Reporter, tandis que sa co-créatrice Lisa Joy avait expliqué qu’une fin très précise avait été prévue dès le début. « Jonah et moi avons toujours eu en tête une fin que nous espérons atteindre. Nous ne l’avons pas encore tout à fait atteinte ».

Plus sévère

Si Westworld, avec Evan Rachel Wood en vedette, était considérée comme une série phare de HBO lors des deux premières saisons, acclamées par la critique et suivies par des millions de téléspectateurs, les scores avaient chuté après la troisième. Par ailleurs, les critiques étaient devenues plus sévères. Les deux premières saisons sont notées à 74 % d’avis positifs sur l’agrégateur Metacritic tandis que les deux dernières restent à 64 %.

D’après le Hollywood Reporter, même les fans du programme avaient commencé à se plaindre d’une série devenue trop complexe et dure à suivre, y compris pour les plus aguerris des aficionados. Pour HBO, il valait mieux en rester là.

« Au cours des quatre dernières saisons, Lisa et (Jonathan) ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée époustouflante, en plaçant la barre plus haut à chaque étape. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à leurs acteurs, producteurs et membres d’équipe immensément talentueux, et à tous nos partenaires de Kilter Films, Bad Robot et Warner Bros. Television. Ce fut un plaisir de les accompagner dans cette aventure », peut-on lire dans le communiqué de la chaîne.