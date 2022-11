Jessica Simpson le promet, elle est au top de sa forme ! La semaine dernière, la chanteuse a publié une vidéo Instagram sponsorisée par la chaîne de magasin de décoration américaine Pottery Barn dans laquelle elle présentait la chambre de sa fille de trois ans, Birdie qu’elle venait de redécorer. Jusque-là rien d’alarmant.

Sauf que l’attitude et les intonations de la star ont semblé bizarres à plusieurs internautes.









Et bien sûr, ils n’ont pas manqué de faire connaître leur opinion en commentaire.

Peu après, Jessica Simpson a publié une nouvelle vidéo dans laquelle on peut l’entendre chanter son titre Party of One dans son studio. Et au cas où le message n’est pas assez clair, elle a écrit en légende qu’elle demeurait sobre, soulignant au passage qu’elle avait « appris à ignorer les bruits parasites ».

Qu’on lui fiche la paix

« La chose la plus importante que j’ai apprise à travers ces cinq dernières années sans faire appel à l’alcool comme échappatoire, c’est que je PEUX et VAIS TOUJOURS m’en sortir », a écrit la star qui avait détaillé son addiction passée dans son autobiographie, Open Book.

« Je suis capable de presque tout ce qui me tient suffisamment à cœur pour que je me concentre dessus. Je suis présente. Je suis profondément inspirée. Je suis déterminée. Je suis honnête. Je prends soin des autres. Et je ressens de la compassion pour la haine opiniâtre que certaines personnes peuvent laisser échapper sans effort et avec une telle intensité sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général », conclut-elle.

En résumé : mêlez-vous de vos oignons !