Billie Eilish est amoureuse et veut que ça se sache, tout comme son compagnon. La chanteuse et Jesse Rutherford ont en effet décidé d’officialiser leur romance avec une première apparition sur le tapis rouge qui laisse peu de place au doute concernant la nature de leur relation.









La pop star et le chanteur du groupe The Neighbourhood sont arrivés au LACMA Art + Film Gala 2022 en pyjamas Gucci assortis et emmitouflés dans une couette de la même griffe.

Rire des critiques

Déjà, quelques jours avant de s’afficher dans cette combinaison nuptiale avec son amoureux, Billie Eilish avait publié un cliché de leurs déguisements d’Halloween en dernière position d’une série de photos diverses. La chanteuse y apparaît accoutrée d’une tenue de nourrisson, tandis que Jesse Rutherford s’est grimé en vieil homme.

Une façon de rire des 11 années qui les séparent et qui ne manquent pas de donner des crampes aux mauvaises langues.