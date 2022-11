8 novembre 2022

Bradley Cooper et Irina Shayk semblent avoir ravivé la flamme

Bradley Cooper et Irina Shayk se sont séparés en 2019, mais il semblerait que le couple se donne une seconde chance ! Les deux stars ont été photographiées à New York. Comme on peut le voir sur les clichés publiés par le Daily Mail, ils ont du mal à se lâcher ! On peut même voir la top-model caresser le fessier de l’acteur, également père de sa fille…

Toujours selon la publication, le couple songerait à avoir d’autres enfants. Leur petite Lea a fêté ses cinq ans en mars dernier.

Chris Evans est l’homme le plus sexy de l’année

Selon le magazine People, l’homme le plus sexy de l’année est… Chris Evans ! Le comédien a été célébré par la publication. Et comme il l’affirme, sa « maman va être très heureuse ! »

« Elle est fière de tout ce que je fais, mais là, elle va vraiment pouvoir se vanter », a-t-il ajouté ; affirmant, en plaisantant, qu’il se prépare au « harcèlement » de ses amies.

Et si ça lui « fait bizarre » d’être considéré comme l’homme le plus hot de 2022, sa mère n’est, quant à elle, « pas surprise du tout » !