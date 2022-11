Julie Powell est morte à l’âge de 49 ans ce 26 octobre dans sa maison de l’Etat de New York à Olivebridge. Son mari, Eric, a confirmé son décès, précisant qu’elle avait succombé à une crise cardiaque, comme le relaye le New York Times. La célébrité avait connu la gloire grâce à son blog culinaire au début des années 2000. Elle avait en effet décidé de documenter ses tentatives derrière les fourneaux en recréant toutes les recettes du livre de Julia Child, Mastering the Art of French Cooking, une icône de la gastronomie traditionnelle aux Etats-Unis, soit 524 recettes en 365 jours dans la petite cuisine de son deux-pièces new-yorkais.









Julie Powell avait ainsi documenté ses ratés et ses réussites en cuisine, mais aussi ses tentatives pour entrer en contact avec l’autrice du livre dont elle suivait – à peu près – les recettes. Un blog personnel qui peut paraître banal aujourd’hui, mais qui était un pionnier du genre en 2002 et a lancé la tendance que l’on connaît depuis.

Son succès en ligne s’est poursuivi en librairie, avec la parution de son propre livre de recettes, Julie and Julia : 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, en 2005. Si sa gloire se concentrait alors sur le sol américain, elle est devenue mondiale lorsque Hollywood l’a contactée.

De son deux-pièces à Hollywood

Après avoir vendu un million d’exemplaires de son livre de recettes et être devenue un phénomène sur la Toile, Julie Powell avait tout pour devenir un sujet de film. Nora Ephron, à qui l’on doit les meilleures comédies romantiques des années 1990 (Quand Harry rencontre Sally, Vous avez un message, Nuits blanches à Seattle), a flairé le filon et décroché les droits de son histoire.

Le projet s’est concrétisé en 2009, avec le long métrage Julie et Julia, Amy Adams dans le rôle de la jeune autrice et Meryl Streep dans celui de la spécialiste culinaire dont elle tente les recettes. Julia Child est décédée en 2004, non sans connaître un regain d’intérêt du public pour ses ouvrages culinaires. Quant à savoir si elle est finalement entrée en contact avec Julie Powell, il faut saisir l’occasion de revisionner le film de Nora Ephron, qui est également son dernier, la cinéaste étant décédée en 2012.