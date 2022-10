Rihanna est prête pour son grand retour. Six ans après son dernier single, la chanteuse revient avec un nouveau titre, qu’elle a annoncé sobrement sur Twitter avec la date de sortie : « 10.28.22 », pour le 28 octobre 2022, donc.

La star a également partagé un extrait de 14 secondes, où on l’entend fredonner, et le nom du morceau : Lift Me Up. A l’image, on voit simplement un R, et des caractères inconnus, à part pour certains initiés.









Car ce « R » est stylisé pour ressembler à la police de caractères du film Black Panther : Wakanda Forever, et les caractères sont ceux créés pour retranscrire le langage du Wakanda dans le Marvel Cinematic Universe. Et pour cause : il fera partie de la BO du deuxième opus de la franchise, encore une fois réalisé par Ryan Coogler. La star était d’ailleurs présente à la première du film ce mercredi, en compagnie du père de son enfant, ASAP Rocky.

Hommage

D’après le cinéaste, c’est pour rendre hommage à Chadwick Boseman, l’acteur principal de Black Panther, et interprète du superhéros, décédé en 2020, que Rihanna a tenu à participer au projet.

« Honnêtement, je pense que c’était Chad. Il fallait que beaucoup de choses improbables se produisent pour que ça se réalise et Rihanna a été très claire sur le fait qu’elle a fait ça pour lui… », a confié le réalisateur, d’après Sky News.

Black Panther : Wakanda Forever ne sera en salles que le 9 novembre prochain, mais le morceau sera donc disponible dès ce vendredi sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.

Après la naissance de son premier enfant en début d’année, ce nouveau single marque donc le début du come-back musical de Rihanna, qui sera en février prochain la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.