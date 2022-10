26 octobre 2022

Rita Ora et Taika Waititi présenteront les MTV Europe Music Awards 2022

Rita Ora et son compagnon, le cinéaste Taika Waititi, animeront les MTV Europe Music Awards 2022. La chanteuse et le réalisateur de Thor : Love and Thunder seront donc au PSD Bank Dome, à Düsseldorf, en Allemagne, le 13 novembre prochain, rapporte Vulture.

C’est la première fois que le couple, qui se serait marié en août, présentera ensemble l’événement. Rita Ora l’avait fait en solo en 2017.

« Je suis ravie d’être à nouveau la présentatrice, et partager la scène avec Taika rend le tout encore plus spécial. Nous avons tout ce qu’on peut souhaiter aux EMA de cette année, des surprises amusantes, de la mode fantastique, de la comédie et surtout de la musique incroyable. Nous avons hâte que le public partage ces moments avec nous », a écrit la chanteuse.

Dans une déclaration commune, ils ont ajouté : « Nous sommes ravis de présenter les MTV EMA de cette année et de célébrer les meilleurs musiciens et performances du monde entier. Nous avons hâte de partager la soirée avec tous ces artistes talentueux. »

Une nouvelle chanson de Rihanna sort peut-être vendredi pour « Black Panther : Wakanda Forever »

Une vidéo, sans son, postée par Marvel Studios avec le hashtag « Wakanda Forever », la lettre R, et la date du 28 octobre 2022 annonce un événement. Et ce sera peut-être un nouveau morceau de Rihanna.

Cette parution semble en tout cas confirmer les rumeurs insistantes qui faisaient état du retour de la star sur la B.O de Black Panther : Wakanda Forever. Deux titres inédits seraient attendus lors de la sortie du film, le 9 novembre, comme l’annonce Vulture.

Rien n’a été confirmé officiellement pour l’instant.

Anti, le dernier album de Rihanna remonte à six ans. La star assurera également la mi-temps du Super Bowl en février 2023.