25 octobre 2022

Baptiste Giabiconi raconte sa romance torride avec Katy Perry

Baptiste Giabiconi a vécu une histoire de quelques mois avec Katy Perry ! Le mannequin a révélé sur la chaîne YouTube de Michou qu’il avait vécu une histoire d’amour avec la chanteuse entre 2012 et 2013 !

« Ça se passe à Paris, mon agent de l’époque reçoit un appel de l’agent de Katy Perry pour essayer de me demander d’avoir une place pour le défilé Chanel. C’est en 2012-2013, elle est encore plus re-sta que maintenant. Evidemment, je me fais une joie de pouvoir essayer d’aider Katy Perry, je me dis "Quand même, gros poisson, si je peux pécho". Elle est géniale, cette fille. Je me retrouve front row à côté d’elle. Hyperdistante. A la fin du show, je vais me présenter, j’essaie de marquer des points mais je lui fais comprendre que si elle est là, c’est un peu grâce à moi », révèle-t-il.

Et si au départ il fait chou blanc, la musicienne le rappellera quelques heures après pour s’excuser et lui proposer de boire un verre.

« J’ai passé une nuit de folie avec elle, je vous passe les détails. Et on a passé juste des moments extraordinaires, je suis restée trois mois avec elle, vraiment. C’était juste dingue. Et on est restés en très bon contact, ça s’est bien fini », conclut-il.

Taylor Swift fait le plein de stars pour son dernier clip

Taylor Swift a vu les choses en grand pour son dernier clip ! Si la star a l’habitude de cacher des surprises pour ses fans, dans Bejewelled, elle a en outre fait appel à des stars de calibre international !

On y retrouve notamment l’actrice oscarisée Laura Dern, la danseuse Dita Von Teese, et le groupe Haim. Interrogée par Jimmy Fallon sur la façon dont elle s’y est prise pour obtenir le concours de la comédienne, la musicienne a révélé qu’elle l’avait… tout simplement appelée !