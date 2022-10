20 octobre 2022

Carla Bruni souhaite un bon anniversaire à sa fille

Giulia Sarkozy a 11 ans et pour sa maman, c’est la fête. Sur Instagram, Carla Bruni a célébré avec enthousiasme l’anniversaire de sa fille, née de son mariage avec l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

« Joyeux anniversaire mon amour… Quel bonheur d’être ta mère depuis 11 ans ! », a-t-elle posté en légende d’une série de photos où l’enfant apparaît le visage masqué.

Un message que la mannequin polyglotte a copié en italien et en anglais dans son post. Car Giulia Sarkozy, à 11 ans, parle elle aussi trois langues. De quoi la lancer sur les pas de son père ou de sa mère : la mode ou la politique ?

Jennifer Garner a trouvé son déguisement d’Halloween

Jennifer Garner est prête pour Halloween. L’actrice, qui semble se régaler à l’idée de se déguiser et de faire peur à ses voisins et à ses fans, a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle on peut la voir s’amuser avec les fonctionnalités du site.

Sur les images, elle apparaît dans deux costumes de sorcière différents, tandis que son golden retriever Birdie pose, fantomatique, à ses côtés.

La star en profite également pour remercier sa maquilleuse, Fiona Stiles, qui l’a aidée à parfaire son look de fée Carabosse flippante. Halloween aura lieu dans 11 jours, mais Jennifer Garner a pris un peu d’avance.