14 octobre 2022

Queen sort une chanson inédite enregistrée par Freddie Mercury

Freddie Mercury est décédé voilà maintenant 31 ans, mais sa légende est toujours intacte. Et c’est u véritable trésor que vient de sortir Queen : une chanson inédite, enregistrée par le chanteur en 1988, intitulée Face It Alone.

« On a trouvé ce joyau de Freddie. On l’avait un peu oublié », avait révélé Roger Taylor en juin, comme le rappelle la BBC. Le titre est tiré des sessions d’enregistrement de l’album The Miracle, publié en 1989.

Mark Ronson et Grace Gummer attendent leur premier enfant





Victoria Beckham met fin à tout espoir de retour du line-up original des Spice Girls

Mauvaise nouvelle pour les fans des Spice Girls : Victoria Beckham vient de doucher tout espoir de retour du line-up originel du girl band ! « Il n’y aura pas de réunion », a-t-elle expliqué au Today Show. « Je suis trop dans ce que je fais, la mode, la beauté, mes enfants. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire plus » ajoute-t-elle. Une bien triste nouvelle !