13 octobre 2022

Julien Doré explique pourquoi il ne reviendra pas dans « The Voice Kids »

Julien Doré ne reviendra pas la saison prochaine pour être juré de The Voice Kids. Le chanteur a révélé qu’il avait besoin de se ressourcer après cette première apparition dans l’émission musicale, mais aussi après sa tournée.

« Je reviendrai un jour mes cookies, promis, mais j’ai fait le choix de me taire à la fin de cette folle tournée & après cette jolie aventure #thevoicekids, surtout dans une époque où seul surexister compte. Merci pour vos messages, ça me touche », a-t-il posté sur Twitter en réponse d’un message de fan qui se lamentait de ne plus le voir.

« C’est une forme de respect vis-à-vis de l’oreille et des yeux que vous m’accordez lorsque je suis présent », a-t-il ajouté.

Chimène Badi en veut à l’homme qui lui a transmis le Covid





Chimène Badi est en colère. La chanteuse, qui sort de huit jours de Covid, a partagé une story sur Instagram, dans laquelle elle fait part de sa rage, après avoir été, selon elle, contaminée par un homme qui savait qu’il était malade.

« Vous MONSIEUR, présent lors d’un évènement dont je ne citerai pas le nom, où j’étais conviée pour une prestation, êtes venu en étant conscient que vous étiez positif au Covid. De quel droit ????? », a-t-elle écrit.

Et alors qu’elle a dû mettre de côté une série de concerts, elle a rappelé l’essentiel : on ne « rigole pas » avec le Covid.

« J’ai dû annuler des moments importants pour ma carrière, et reporter des spectacles. Le pire c’est l’état dans lequel j’ai été ! J’ai été très malade, chaque jour un peu plus, on rigole pas avec cette merde de Covid ok ??? !!! Quand on sait qu’on a le Covid, ON RESTE CHEZ SOI !!! », a-t-elle conclu.