Passation de couronne. C’est samedi, à Liévin, dans le Pas-de-Calais, que le titre de miss Nord-Pas-de-Calais va se transmettre à l’issue de la cérémonie du concours régional. La nouvelle lauréate participera ensuite à l’élection de miss France, le 17 décembre, à Déols, près de Châteauroux, dans l’Indre. Mais que deviennent les miss régionales quand elles ne sont pas élues miss France ? 20 Minutes a demandé à Donatella Meden, miss Nord-Pas-de-Calais 2022, de raconter cette aventure qui s’achève.

Votre dernière semaine, en tant que miss, est particulièrement agitée…

C’est vrai. Depuis samedi, j’accompagne les candidates à l’élection miss Nord-Pas-de-Calais 2023. C’est une grosse semaine de préparation pour elles. Je joue un peu le rôle de grande sœur. Je les aide et leur donne des conseils, en gardant une oreille attentive pour chacune d’entre elles car je dois rester neutre. Je ne fais pas partie du jury.

Quel est le programme ?

Une première soirée a été organisée au cabaret de Licques, dans le Pas-de-Calais. Le lendemain, des séances photos ont eu lieu à l’hôtel Royal Hainaut de Valenciennes, dans le Nord. Le programme est agencé en fonction des partenaires du comité régional miss France. Depuis lundi, nous sommes réunies à Liévin, près de Lens, pour nous concentrer sur la cérémonie de samedi. Beaucoup d’activités sont prévues, escape game, bowling ou même horse ball, par exemple, pour voir comment les candidates s’en sortent en collectivité.

Cette cérémonie, à titre personnel, vous rend-elle triste ?

Toute fin est triste. J’ai forcément une petite nostalgie. Mais je suis impatiente d’être à samedi pour transmettre symboliquement ma couronne. Je pense plutôt au positif et à ce qui m’attend après. Cette année a été très profitable avec de grosses opportunités qui se sont offertes à moi. La soirée Miss France, l’an dernier, m’a permis de gagner en assurance et d’acquérir une force mentale et psychologique qui me servira dans la vie.

Justement, comment avez-vous vécu cette année particulière ?

Après avoir été élue miss Nord-Pas-de-Calais, ça a été un tourbillon pendant quelques semaines, jusqu’à l’élection nationale. Après, je suis rentrée chez moi et j’ai repris ma vie. Mais j’ai la chance d’appartenir à un comité très investi qui organise énormément d’événements. Il y a notamment beaucoup de galas locaux, treize ou quatorze, pour élire les miss locales. J’ai été très sollicitée. C’est pour ça que j’avais choisi de faire une pause dans mes études pour me focaliser sur ma fonction de miss.









Qu’est-ce que ce titre a changé pour vous ?

Je suis devenue influenceuse sur Instagram. La notoriété apporte de la crédibilité et des contrats auprès des marques. J’ai forcément envie de continuer et de m’appuyer sur cette expérience avec les 40.000 personnes qui me suivent. Appartenir à ce comité régional est un atout, car dans la région, il y a une réelle passion, un peu chauvine, autour des miss. Ça ouvre des portes. Sinon, en septembre, j’ai repris mes études en 3e année de management de la mode. J’espère être diplômée en fin d’année pour m’attaquer au master et continuer dans cette voie.