12 octobre 2022

Linda Evangelista souhaite un bon anniversaire à son fils Augustin

C’est l’anniversaire d’Augustin, le fils de Linda Evangelista et François-Henri Pinault, et la star a souhaité célébrer les seize ans de l’ado en partageant d’adorables photos de lui sur Instagram.

« Mon cœur, ma lumière », a écrit la top-modèle en légende des clichés, sur lesquels on peut voir son enfant, de sa naissance à aujourd’hui !

Kaley Cuoco est enceinte









Khloé Kardashian révèle s’être fait enlever une tumeur sur le visage

Khloé Kardashian a expliqué pourquoi elle porte un pansement sur le visage depuis plusieurs jours, alors que de nombreuses histoires circuler sur le bandage en constante évolution ». La star de la téléréalité s’est fait enlever une tumeur cancéreuse.

Elle a ainsi révélé via ses Stories Instagram avoir remarqué une « petite bosse » sur sa joue, qui s’est révélée être une excroissance cancéreuse, après une biopsie.

« Je suis reconnaissante de partager que le Dr Fischer a pu tout enlever. Maintenant, nous sommes en plein processus de guérison… Vous continuerez à voir mes bandages et quand je serai autorisée, vous verrez probablement une cicatrice (et un creux dans ma joue à cause de la tumeur enlevée) mais jusqu’alors j’espère que vous apprécierez à quel point je rends ces bandages faciaux fabuleux », ajoute-t-elle.