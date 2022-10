« Ye » est une nouvelle fois au cœur d’une polémique. Instagram et Twitter ont restreint les comptes du rappeur américain Kanye West après qu’il a posté des propos dénoncés comme antisémites.

Une porte-parole de Twitter a indiqué dimanche que son compte avait été verrouillé en raison d’une violation du règlement du réseau social. Pour la même raison, une porte-parole de Meta, la maison mère d’Instagram, a affirmé que le groupe avait effacé du contenu - sans vouloir préciser lequel - figurant sur le compte de l’artiste. Le réseau social a également restreint son compte, ce qui peut impliquer de l’empêcher de publier, de rédiger des commentaires ou d’envoyer des messages privés.

Détournement du slogan « Black Lives Matter »

Kanye West fait des remous sur les réseaux sociaux depuis qu’il a porté pendant la Fashion Week à Paris un tee-shirt proclamant « White Lives Matter » (« La vie des Blancs compte »). Il s’agit d’un détournement du célèbre slogan « Black Lives Matter » (« La vie des Noirs compte »), emblématique des manifestations antiracistes de l’été 2020 aux Etats-Unis, et d’une pique à l’attention du mouvement éponyme.

Sur Instagram, Ye, 45 ans, a publié vendredi des captures d’écran de conversations avec le rappeur Diddy, qui a critiqué le tee-shirt et son message. « Je vais t’utiliser comme exemple pour montrer aux personnes juives qui t’ont dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer », a écrit Kanye West. La publication a été effacée mais des copies sont toujours visibles sur Internet. Puis sur Twitter, il a déclaré qu’il allait s’attaquer aux juifs dans une publication qui n’est plus accessible, le réseau indiquant qu’elle enfreignait ses règles.

Adidas veut prendre ses distances

L’organisation American Jewish Committee (AJC) a depuis accusé Ye d’avoir promu « la haine des juifs ». « Kanye West devrait trouver un moyen de faire valoir son point de vue sans recourir à l’antisémitisme », a-t-elle dénoncé.

Habitué des controverses, le rappeur, qui souffre de troubles bipolaires, avait déjà été interdit de publications sur Instagram pendant 24 heures en mars, sur fond de divorce acrimonieux avec Kim Kardashian. Il est en outre au bord de la rupture avec la marque Adidas, qui veut « réévaluer » sa collaboration.