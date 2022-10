« The Show Must Go On » : l’équipe de Rust va repartir au travail. Oui, c’est très sérieux. Un an après la mort d’Halyna Hutchins, la directrice de la photographie, sur le plateau du western, la production a annoncé que le tournage allait reprendre. C’est en janvier prochain que les caméras tourneront à nouveau. Et Matthew Hutchins, le mari de la victime, a annoncé qu’il sera désormais producteur exécutif du projet.









« Nous pensons tous que la mort d’Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant aux producteurs et à la communauté du spectacle de s’être réunis pour rendre hommage à l’œuvre finale d’Halyna », a-t-il annoncé, après avoir indiqué que toute la procédure en cours contre la production du film serait abandonnée.

En mémoire d’Halyna Hutchins

Le veuf de la directrice de la photographie a précisé que « tous les principaux intervenants originaux » du film seront de retour. Cela implique visiblement Alec Baldwin, qui tenait le pistolet dont est sortie la balle qui a tué Halyna Hutchins. En plus de jouer le rôle principal, l’acteur est également l’un des producteurs du western.

Joel Souza, lui aussi blessé par le tir et qui reprendra son fauteuil de réalisateur, tient à finir ce long métrage pour rendre hommage à sa collègue décédée.

« Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de passer du temps avec Halyna savent qu’elle était extrêmement talentueuse, gentille, créative et une source d’énergie positive incroyable. Je regrette seulement que le monde n’ait pas eu l’occasion de la connaître dans d’autres circonstances, comme il l’aurait sûrement fait grâce à son travail extraordinaire. Dans mes propres tentatives de guérison, toute décision de revenir pour terminer la réalisation du film n’avait de sens pour moi que si elle était prise avec la participation de Matt et de la famille Hutchins. Bien que cela soit certainement doux-amer, je suis heureux qu’ensemble nous puissions achever ce qu’Halyna et moi avons commencé. Tous mes efforts sur ce film seront consacrés à honorer l’héritage d’Halyna et à la rendre fière. C’est un privilège de mener à bien ce projet en son nom », a-t-il déclaré dans le communiqué relayé par Variety.