29 septembre 2022

Ashton Kutcher était ivre la première fois qu’il a déclaré sa flamme à Mila Kunis

Ashton Kutcher était tout à fait saoul lorsqu’il a avoué à Mila Kunis qu’il l’aimait.

« La première fois que j’ai dit à ma femme que je l’aimais, c’était en écoutant You and Tequila. J’avais peut-être bu un peu trop de tequila. Je me suis pointé ivre chez elle, à deux heures du matin, et j’ai commencé à crier : "Toi et la tequila, ça me rend fou". Je lui ai dit que je l’aimais, et elle m’a répondu : "Ne le dis pas si tu ne le penses pas. Est-ce que tu vas m’aimer demain matin quand tu te réveilleras avec la gueule de bois ?" », a-t-il révélé lors de son podcast Our Future Selves.

Et, la tequila ne faisant plus effet, Ashton Kutcher a rappelé sa co-star de That 70’s Show pour lui réaffirmer ses sentiments.

Le couple est ensemble depuis 2012 et s’est marié en 2015. Rappelons cependant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

