27 septembre 2022

Megan Thee Stallion lance un site dédié à la santé mentale pour ses fans

Megan Thee Stallion a décidé d’aider ses fans qui traverseraient des moments difficiles en lançant un site Internet dédié à la santé mentale. « Même les meufs dures ont leurs mauvais jours », peut-on lire sur la plateforme.

On trouve dessus quatre catégories de sources : des organisations de thérapie gratuites, des hotline dédiées à la santé mentale, des sources pour les personnes LGBTQIA +, et des liens de thérapies pour les hommes noirs, les femmes noires et pour les personnes LGBTQIA + de couleur.

Billy Crawford a fait une dépression après le succès

Billy Crawford a fait un « burn-out », voilà vingt ans, alors qu’il s’apprêtait à quitter la France. Une période difficile de sa vie, où il « fumait et buvait beaucoup », comme il l’a confié à TV Mag.

« La musique de Stromae me parle beaucoup. J’ai déjà eu des pensées suicidaires. Je n’arrivais pas à gérer le stress du travail, de la famille… Je n’arrêtais pas, je buvais de l’alcool toute la nuit, je fumais beaucoup », confie celui qui participe à la douzième saison de Danse Avec Les Stars, avant d’expliquer avoir été sauvé par Dieu et par l’amour. « J’ai parlé à Dieu, j’y crois beaucoup. Et j’ai trouvé mon épouse. C’est elle qui m’a sauvé la vie. (…) Pour elle, je n’avais plus envie de faire des bêtises » explique-t-il.