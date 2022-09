26 septembre 2022

Il y aurait de l'eau dans le gaz entre Gisele Bündchen et Tom Brady

Le couple formé par Gisele Bündchen et Tom Brady est-il en difficulté ?

La top model n’a pas assisté au premier match à domicile de la saison de son mari, Tom Brady, le quarterback des Buccaneers de Tampa Bey. En revanche, les enfants du couple, Vivian, 9 ans, et Benjamin, 12 ans, ainsi que le fils de Tom Brady, Jack, 15 ans, étaient bien présents pour voir leur père débuter sa saison. Une source aurait confié à People que « Gisele continue de se consacrer à ses enfants et travaille sur des projets personnels ».

« Ils traversent une période difficile. Mais je sais qu'ils essaient, ou du moins qu'il essaie, de trouver une solution et de faire en sorte que ça marche. Il veut s'en sortir et que les choses aillent mieux » a ajouté l’informateur, faisant référence aux griefs de Gisele Bündchen, qui trouve que son mari est trop souvent absent du foyer. Elle a donc décidé de reprendre une activité professionnelle... et de sécher celles de son époux, qui maintient une activité dans la NFL après avoir balayé les rumeurs de sa retraite (à l’âge de 45 ans). Mécontentement passager ou signe d’une plus grave crise au sein du couple marié depuis treize ans ? En tout cas, sur le terrain, l’équipe de Tom Brady a gagné !

Les New L5 annulent la fin de leur tournée









Omar Sy dévoile le trailer de la saison 3 de Lupin

Omar Sy a dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de Lupin. Dans l’ombre d’Arsène, ce samedi 24 septembre. Le comédien a fait profiter ses fans sur Instagram de ces quelques images, dont le montage donne très envie de voir la saison en entier. Pourtant, de même que l’on ne saura rien ou presque du casting (Ludivine Sagnier, qui joue l’ex-femme du héros sera au rendez-vous, et c’est la seule info livrée par la bande-annonce), on ne saura pas quand Netflix a décidé de programmer la saison.

La plateforme a pourtant annoncé sa prochaine programmation lors de son événement maison Tudum. Quant à Omar Sy, dont le personnage d’Assane annonce qu’on doit « le regarder « disparaître », il n’a pas été plus disert, se contentant de reprendre l’accroche de la bande-annonce : « Si Assane doit disparaître, autant partir en beauté ».

Combien de temps allons-nous attendre pour voir cette « disparition » ?