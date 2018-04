Kanye West écrit un livre de philo… John Travolta est jaloux de Tom Cruise...

Le rappeur Kanye West visite la Trump Tower à New York le 13 décembre 2016. — John Taggart/NEWSCOM/SIPA

Mardi 17 avril 2018

Kanye West écrit un livre de philo

Kanye West, bientôt à l’épreuve de philo du bac comme Platon et Socrate ? Dans une interview surréaliste accordée au magazine américain The Hollywood Reporter dans laquelle il estime que son épouse, Kim Kardashian est « la Marie-Antoinette de notre époque », le rappeur annonce : « J’ai un nouveau concept que je creuse en ce moment. J’écris un livre de philosophie intitulé Break the Simulation (Briser la simulation en français) ». « J’ai cette philosophie sur les photographies - et sur les gens obsédés par les photographies, parce que c’est un truc qui te transporte de l’instant présent jusqu’au passé ou au futur. Cela peut être utilisé comme de la documentation, mais le plus souvent, ça dépasse les gens. Les gens s’attardent trop dans les souvenirs », a-t-il développé. Gilles Deleuze n’a qu’à bien se tenir !

Richard Gere va se marier pour la 3e fois

Jamais deux sans trois ! Richard Gere serait sur le point de se marier avec l’Espagnole Alejandra Silva, de 34 ans sa cadette, sa compagne depuis 2014, selon le journal espagnol ABC. La cérémonie aura lieu le 5 mai à Washington. Il s’agira du troisième mariage de l’acteur, qui a été marié à Cindy Crawford durant quatre ans, et à Carey Lowell durant quatorze ans.

John Travolta est jaloux de Tom Cruise

Deux stars rivales au sein de l’Église de scientologie. John Travolta ​ est jaloux de Tom Cruise, selon les confidences d’un ex-garde du corps de l’Église scientologie au tabloïd britannique Daily Mail. « Travolta n’a aucun cadeau, personne ne lui donne des présents absurdes comme un hangar pour son avion, des vélos customisés ou une quelconque faveur en top de liste », confesse Brendan Tighe, 37 ans. Le héros de Pulp Fiction estimerait que la star de Top Gun est trop proche du leader actuel de l’Église de scientologie, David Miscavige. « Travolta et Kirstie [Alley] n’ont pas la ligne directe de Miscavige. Cruise est la seule célébrité à l’avoir », poursuit l’ex-garde du corps. Une rivalité exacerbée aussi par le fait que Tom Cruise a reçu la médaille de la liberté par le Bureau des Affaires spéciales de la Scientologie en 2008, la plus haute récompense de la Scientologie.