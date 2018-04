Rihanna, sapée comme un sac en kraft... Mylène Farmer, un as au ping-pong...

Rihanna à Milan pour le lancement de Fenty Beauty en Italie le 5 avril 2018. — Nicola Marfisi/AGF/SIPA

Lundi 16 avril 2018

L’improbable tenue de Rihanna

Un look indescriptible ! Rihanna a posté sur son compte Instagram plusieurs clichés d’elle dans une tenue improbable. Sur ces photos, l’interprète de Diamonds est enveloppée dans une sorte de combinaison en voile marron aux manches bouffantes, munie d’une traîne et d’un gros nœud et affublée d’énormes cuissardes de la même couleur. Un accoutrement qui n’a pas laissé ses fans indifférents : « Mais qu’est-ce que c’est ? », commente un internaute « On dirait qu’elle s’est emballée dans des sacs de papier brun », décrit un autre.

Le mystérieux passage de Meghan Markle à Chicago

Après le baptême anglican, les formalités administratives pour préparer son mariage royal le 19 mai à Windsor. Meghan Markle, la fiancée du prince Harry, a été repéré à Chicago. Un passage mystère dans la mégalopole de l’Illinois pour se rendre au VFS Global UK Visa Application Centre (VFS Global étant un organisme qui mène les démarches administratives pour 58 gouvernements dans 137 pays) dans le but d’obtenir son visa britannique. Pourquoi ce centre ? Celui de Chicago offrirait des délais de traitement plus courts ainsi qu’un service particulièrement discret pour les VIP. Raté ! La future princesse s’est fait repérer par les photographes du Chicago Tribune.

Mylène Farmer, l’as du ping-pong

Mylène Farmer est très douée au ping-pong. La chanteuse de 56 ans est effectivement très douée avec une raquette en main selon une indiscrétion de Pascal Légitimus dans Paris Match. L’humoriste a eu la surprise de voir « débarquer » Mylène Farmer chez le réalisateur Claude Zidi en 1999. « Il y a une table de ping-pong et nous découvrons que nous sommes joueurs l’un et l’autre. Depuis mon enfance, je vis avec une raquette à la main ! », confie-t-il. « Mylène me bat une fois, je remporte le deuxième match et, au troisième, elle gagne de peu, genre 17-21, mais quand même ! Mon amour-propre en prend un coup, moi qui estime, à 40 ans, être un excellent joueur. Mais Mylène est forte, elle m’étonne. Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre des gens vraiment à la hauteur, sur le plan humain comme sur le plan sportif », poursuit celui qui souhaite sa « revanche ».