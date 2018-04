VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: La justice ordonne le gel des biens de l'artiste français

C. Ape. avec AFP

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, lors de l'hommage national à Johnny Hallyday, à l'église de La Madeleine (Paris), le 9 décembre 2017. — ludovic MARIN / AFP

Le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné vendredi le gel des biens de Johnny Hallyday ainsi que la mise sous séquestre de tous ses droits artistiques, dans le conflit sur l’héritage qui oppose les deux aînés du chanteur à sa veuve Laeticia.

Toutefois, la justice a refusé à Laura et David tout droit de regard sur l’album posthume du chanteur qui doit sortir en 2018 et sur lequel les deux aînés de la star réclamaient un droit de regard. Le tribunal a estimé que la procédure de référé (urgence) n’était pas justifiée. RTL avait annoncé l'existence d'un arrangement sur cette question plus tôt dans la journée.

« La volonté de Johnny Hallyday a donc été respectée »

L’avocat de Laeticia Hallyday a fait part de sa satisfaction. « La volonté de Johnny Hallyday a donc été respectée », a réagi Me Ardavan Amir-Aslani dans un communiqué, saluant le fait que le gel ne concerne pas les actifs américains de Johnny et réaffirmant que « le droit moral sur le dernier album a été exercé du vivant de l’artiste ».

