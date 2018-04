Une Aston Martin de James Bond vendue aux enchères

L'acteur Daniel Craig sur le tournage de Spectre à Londres — WENN

Daniel Craig a décidé de mettre en vente une Aston Martin très particulière. Il s’agit d’une Vanquish de 2014, en midnight blue Centenary Edition, numéro de série 007. Avec un pic de vitesse montant à presque 300km/h, le bolide britannique est estimé entre 400.000 et 600.000 dollars.

#danielcraig #jamesbond #007 A post shared by Daniel Craig (@danielcraigofficialfans) on Mar 30, 2018 at 8:37am PDT

La vente qui aura lieu le 20 avril à New York chez Christie’s bénéficiera à Opportunity Network. Cette fondation à but non lucratif œuvre pour aider les étudiants à parvenir jusqu’à l’université et à démarrer une carrière.

Au revoir 007

D’ailleurs la voiture sera visible quelques jours avant la vente au gala de la fondation et selon Bloomberg, Daniel Craig ​devrait y faire une apparition.

Daniel Craig's Aston Martin, No. 007, will be sold at Christie's this month https://t.co/OJUQt6CJ0o pic.twitter.com/2JNP5OKuz4 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) April 12, 2018

Une des façons de dire au revoir à son rôle fétiche, puisque l’acteur incarnera pour la dernière fois le célèbre espion dans le très attendu James Bond 25.