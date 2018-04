VIDEO. Quincy Jones fêtera ses 85 ans lors d'un grand concert à Londres

Le producteur Quincy Jones — WENN

Le 27 juin prochain, c’est dans la démesure que le producteur légendaire Quincy Jones fêtera son 85e anniversaire avec un concert exceptionnel donné à l’O2 de Londres. Des invités de marque sont attendus sur scène, comme Mark Ronson, Jess Glynne ou encore Beverley Knight.

Legendary hitmaker @QuincyDJones is heading to The O2 this June with a very special live show, featuring celebrity guests and a full symphony orchestra. Get tickets this Friday from 10am. Find out all the details ➡️ https://t.co/n6W78e7Tdn pic.twitter.com/bJZwGj6Jft — The O2 (@TheO2) April 9, 2018

Par ailleurs, selon TimeOut London, un orchestre symphonique sera présent, dirigé par le célèbre producteur qui n’entendait pas rester simple spectateur de sa célébration.

Un monument de l’industrie musicale

Une longue liste de noms a déjà répondu présent, comme Caro Emerald, Lalah Hathaway, Mick Hucknall, Jonah Nilsson, Jack Savoretti et Andreas Varady, mais d’autres devraient suivre.

It's with great honour I can announce I've been invited to perform with the legendary @QuincyDJones for his 85th birthday show in London on Wednesday 27th June @TheO2 alongside some amazing musicians @MarkRonson @caroemerald to name a few. Tickets on sale Friday! #ALifeInSong pic.twitter.com/krgjx6xXut — Jack Savoretti (@JackSavoretti) April 9, 2018

Quincy Jones – A Life In Song devrait retracer la carrière exceptionnelle de celui qui a travaillé avec les plus grands, d’Aretha Franklin à Frank Sinatra en passant, bien sûr, par Michael Jackson dont il a produit les albums Off The Wall, Thriller et Bad.

>> A lire aussi : VIDEO. La sœur de Michael Jackson consulte un medium pour avoir des indices sur la mort du chanteur