VIDEO. Brad Pitt va-t-il arrêter sa carrière d'acteur?

Après une rupture compliquée avec Angelina Jolie, on savait que Brad Pitt avait décidé de prendre du temps pour faire le point. À ce titre, il s’était concentré sur des activités artistiques éloignées du métier d’acteur, comme la sculpture. De plus, comme le rappelle E!, on apprenait il y a quelques semaines qu’il fréquentait peut-être quelqu’un, une certaine Neri Oxman, architecte de renom et professeur au MIT.

Autant d’indices qui nous permettent de supposer que l’acteur en a tout simplement ras le bol des tapis rouges et du faste hollywoodien. Toutefois, il lui reste encore quelques contrats à honorer.

Il était une fois à Hollywood

En effet, Brad Pitt n’a pas pu échapper aux sirènes de Once Upon a Time in Hollywood, film réalisé par Quentin Tarantino, dans lequel on retrouvera également Leonardo DiCaprio.

Même si on ignore s’il s’agit d’un rôle important ou d’une apparition, c’est bien la preuve qu’il n’est pas prêt à prendre une retraite trop brusque.