Mariah Carey révèle souffrir de troubles bipolaires

La chanteuse Mariah Carey — WENN

Mariah Carey souffre de troubles bipolaires. En une de People cette semaine, la diva se confie sur sa maladie. Elle a été diagnostiquée pour la première fois en 2011, mais « [elle] ne voulai[t] pas y croire ». Elle a fini par accepter de se faire soigner « après avoir traversé quelques-unes des pires années de sa vie, des années de bouleversement professionnel, une émission de téléréalité sur E ! et des drames amoureux », affirme-t-elle ce mercredi.

« Jusqu’à présent, j’ai vécu dans le déni, isolée, et dans la peur constante que ce soit révélé, confie Mariah Carey. C’était trop lourd à porter et je ne pouvais plus continuer comme ça. J’ai trouvé un traitement, je me suis entourée de gens positifs et je peux à nouveau faire ce que j’aime : écrire des chansons et faire de la musique. »

La bipolarité se caractérise par des variations cycliques de l’humeur, avec tantôt des phases d’euphorie et d’excitation intenses, tantôt des phases dépressives.

>> A lire aussi : Concert raté, mauvaises audiences et caprices de star... Mariah Carey a-t-elle touché le fond?